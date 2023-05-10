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11 мая в нашей стране была посвящено празднику березового сока. Считалось, что в этот день он обладает особыми живительными свойствами. Употребление этого продукта может помочь организму справиться со многими хворями. Однако пить его нужно очень умеренно.
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