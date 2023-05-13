В эту дату финансы под угрозой

14 мая в календаре народных праздников отмечен как день Еремея Запашника. В эту дату наши предки с особым вниманием относились к денежным вопросам. Считалось, что нужно свести дебит с кредитом, оценить свои финансовые возможности и построить планы на будущие траты.





Что нельзя делать 14 мая

Приметы на 14 мая

Под строгим запретом манипуляции с денежными средствами. В этот день нельзя давать в долг, оформлять кредитные продукты, а также заниматься инвестированием. Все эти действия приведут к разочарованию.Также стоит держать себя в руках и не жаловаться на трудности. Жалеть вас никто не будет, а вот использовать слабые стороны в будущем вполне могут.Также считают, что день не подходит для пересаживания комнатных растений. Зеленые украшения квартиры лучше не трогать, иначе можно отогнать удачу на весь оставшийся год.Если на Еремея Запашника установилась холодная погода, значит грядущий зимний период будет очень морозным.В небе ярко горит ночное светило – скоро ударят неожиданные заморозки.Аномально теплый вечер 14 мая говорит о том, что летний период будет ветряным.