Приметы на 17 мая: что нельзя делать в День баклушников
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Было принято дарить друг другу подарки
В православии 17 мая необходмо вспомнить Пелагию Тарсийскую, которая при жизни отказала важному деятелю в свадьбе из-за веры – за это она была казнена. В народе праздник прозвали Днем баклушников, поскольку люди верили, что ремесленники должны были в эту пору начинать обучать своих преемников.
Что можно делать 17 мая
Огород старались защитить от злых сил и завистников. Для этого на заборах развешивали старую обувь.
Люди старались обменяться подарками, либо угостить друг друга лакомствами.
Обязательно давали денег просящим в этот день.
Что нельзя делать 17 мая
Запрещалось в качестве презента дарить жемчуг, веник, иконы. Считалось, что это может привлечь проблемы и беды.
Не допускалось убивать куриц и петухов в этот день. Также старались не есть куриных блюд.
Запрещались любые забавы с огнем, а также ножами. Все из-за нечисти, которая в этот день пытается всеми способами напакостить человеку.
Нельзя стричь ногти, иначе можно потерять семейные достаток и благополучие.
Приметы на 17 мая
Если солнце на небе бледное, то жди долгой непогоды.
Воробьи начали перелетать с места на место – жди прихода сильных ветров.