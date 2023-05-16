Приметы на 17 мая: что нельзя делать в День баклушников

Было принято дарить друг другу подарки

В православии 17 мая необходмо вспомнить Пелагию Тарсийскую, которая при жизни отказала важному деятелю в свадьбе из-за веры – за это она была казнена. В народе праздник прозвали Днем баклушников, поскольку люди верили, что ремесленники должны были в эту пору начинать обучать своих преемников.

Что можно делать 17 мая

Огород старались защитить от злых сил и завистников. Для этого на заборах развешивали старую обувь.

Люди старались обменяться подарками, либо угостить друг друга лакомствами.

Обязательно давали денег просящим в этот день.

Что нельзя делать 17 мая

Запрещалось в качестве презента дарить жемчуг, веник, иконы. Считалось, что это может привлечь проблемы и беды.

Не допускалось убивать куриц и петухов в этот день. Также старались не есть куриных блюд.

Запрещались любые забавы с огнем, а также ножами. Все из-за нечисти, которая в этот день пытается всеми способами напакостить человеку.

Нельзя стричь ногти, иначе можно потерять семейные достаток и благополучие.

Приметы на 17 мая