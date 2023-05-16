Приметы на 17 мая: что нельзя делать в День баклушников

Приметы на 17 мая: что нельзя делать в День баклушников
Фото: Tatiana Timirkhanova/Russian Look/www.globallookpress.com
Было принято дарить друг другу подарки

В православии 17 мая необходмо вспомнить Пелагию Тарсийскую, которая при жизни отказала важному деятелю в свадьбе из-за веры – за это она была казнена. В народе праздник прозвали Днем баклушников, поскольку люди верили, что ремесленники должны были в эту пору начинать обучать своих преемников.

Что можно делать 17 мая

  • Огород старались защитить от злых сил и завистников. Для этого на заборах развешивали старую обувь.
  • Люди старались обменяться подарками, либо угостить друг друга лакомствами.
  • Обязательно давали денег просящим в этот день.

Что нельзя делать 17 мая

  • Запрещалось в качестве презента дарить жемчуг, веник, иконы. Считалось, что это может привлечь проблемы и беды. 
  • Не допускалось убивать куриц и петухов в этот день. Также старались не есть куриных блюд.
  • Запрещались любые забавы с огнем, а также ножами. Все из-за нечисти, которая в этот день пытается всеми способами напакостить человеку.
  • Нельзя стричь ногти, иначе можно потерять семейные достаток и благополучие.

Приметы на 17 мая

  • Если солнце на небе бледное, то жди долгой непогоды.
  • Воробьи начали перелетать с места на место – жди прихода сильных ветров. 
  • Появилось много майских жуков – будет засуха.
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