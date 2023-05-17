Приметы на 18 мая: что нельзя делать на Арину Капустницу

Приметы на 18 мая: что нельзя делать на Арину Капустницу
Фото: www.unsplash.com
Отличным вариантом будет отправиться на огород

18 мая на Руси отмечали день Арины Капустницы. В эту дату традиционно занимались огородом. При этом считалось, что рассаду должны высаживать исключительно женщины. Более того, мужчин в принципе не должно быть на садовом участке, иначе урожай пойдет коту под хвост.

Что нельзя делать 18 мая


Наши предки верили, что в эту дату не стоит посещать незамужних подруг или вдов. Считалось, что в противном случае можно повторить их горькую судьбу.

Также нельзя сплетничать и даже слушать вздорную болтовню другого человека. Если нарушить это предписание, весь год можно провести в болезни.

А еще нельзя оставлять в доме грязную посуду и вещи. На Арину обязательно хорошенько приберитесь в квартире. Считается, что нечистая сила может поселиться в плохо убранном доме.

Приметы на 18 мая


Если на воде резвятся пернатые, значит скоро установится жаркая погода.

За окном зарядил мелкий дождик – ненастье задержится на несколько недель.

Небо озарила яркая вспышка молнии, значит в летний период дачников порадует отличный урожай капусты.

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