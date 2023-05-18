Приметы на 19 мая: что нельзя делать в день Иова Горошника

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В православии 19 мая принято чтить память праведника Иова Многострадального. При жизни он подвергся серьезным испытаниям от Бога: погибли его дети, лишился богатства и страдал от серьезного недуга. Иову оставли все, но он не гневил судьбу, а принял ее с достоинством – за это Господь наградил его здоровьем, богатством и личным счастьем. В народе день прозвали Иов-огуречник или горошник, поскольку в это время начинали сеять бобовые и ждали хорошей росы для роста огурцов.
Девушки выходили рано утром, чтобы собрать в полотенце росу. После они шептали в него любовные заговоры и вешали сушиться во дворе.
Считалось, что день благоприятный для путешествий.
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