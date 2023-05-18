Приметы на 19 мая: что нельзя делать в день Иова Горошника

День считается благоприятным для путешествий

В православии 19 мая принято чтить память праведника Иова Многострадального. При жизни он подвергся серьезным испытаниям от Бога: погибли его дети, лишился богатства и страдал от серьезного недуга. Иову оставли все, но он не гневил судьбу, а принял ее с достоинством – за это Господь наградил его здоровьем, богатством и личным счастьем. В народе день прозвали Иов-огуречник или горошник, поскольку в это время начинали сеять бобовые и ждали хорошей росы для роста огурцов.

Что можно делать 19 мая

Девушки выходили рано утром, чтобы собрать в полотенце росу. После они шептали в него любовные заговоры и вешали сушиться во дворе.

Считалось, что день благоприятный для путешествий.

Что нельзя делать 19 мая

Считалось, что нельзя брать на работу нового сотрудника в этот день. В противном случае он окажется ленивцем и принесет много бед.

Запрещалось утром сеять горох.

Верили, что в этот день роса становится целебной. Поэтому ее категорически нельзя топтать.

Не допускалось ругаться с родными. Иначе у них возникнут проблемы со здоровьем.

Приметы на 19 мая