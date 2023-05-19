На Руси день Ивана-бражника считался счастливым. Для того чтобы закалить организм на оставшийся год от различных хворей, нужно отправиться на водоем и хорошенько искупаться. Разумеется, если позволяет температура воздуха.
Что нельзя делать 20 мая
В эту дату необходимо избегать острых предметов. Лучше вовсе обойтись без ножей. Дело в том, что резко повышается риск получить серьезную травму. Также можно подхватить опасную инфекцию, нужно особенно внимательно относиться к здоровью.
Нельзя закатывать скандалы и устраивать разборки. Негативная энергия привлекает нечистую силу, которая может поселиться в доме сквернословов на целый год.
Также лучше воздержаться от дальних поездок. Наши предки считали, что отправление в путь 20 мая – плохая идея, из такой поездки можно вернуться с самыми негативными впечатлениями.
Приметы на 20 мая
Если небо озарила яркая радуга, скоро установится теплая солнечная погода.
Если 20 мая зарядил дождь, значит сентябрь будет теплым.
Повышенная активность пчел предвещает резкое ухудшение погоды, возможны сильные ливни и гроза.