Приметы на 21 мая: что нельзя делать в день Ивана Долгого

С этого дня начинался посев пшеницы

В народе принято 21 мая отмечать день Ивана Долгого. Также праздник называют Иванов день или Иван Пшеничник. У православных принято вспоминать Иоанна Богослова, в честь которого день и получил свое название.

Что можно делать 21 мая

Было принято в этот день готовиться к посеву пшеницы. Люди традиционно готовили землю к посадке семян, а некоторые уже активно засеивали поля.

Женщины готовили пшеничные пироги, которыми угощали путников.

Также можно было начинать сажать огурцы.

Что нельзя делать 21 мая

Запрещалось оставлять гостей без угощения или подарка. Иначе в дом придут несчастья.

Приготовленные пироги не должны были лежать дома – с ними выходили на дорогу и угощали встретившихся людей.

Споры и брань в семье в этот день были под запретом.

Также было недопустимо стирать или гладить белье.

Приметы на 21 мая