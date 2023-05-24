Приметы на 25 мая: что нельзя делать в Вознесение Господне

Праздник нужно отмечать в кругу семьи

Православные россияне отмечают 25 мая 2023 года Праздник Вознесения Господня. Он всегда проходит на 40-й день после Пасхи. Тажке день связан с именем Епифания Кипрского, поэтому его частно называют Епифановым или Рябиновкой, поскольку к этому времени поспевает рябина.

Что можно делать 25 мая

Нужно было сорвать рябиновую ветку и поставить в вазу. Люди верили, что до ее засыхания семье будет сопутствовать удача.

Обязательно надевали на себя одежду красного цвета. Так можно привлечь радость в свою жизнь.

Также люди старались проводить Вознесение рядом с близкими и вспоминать покинувших этот мир родственников.

Обязательно давали помощи просящим. Считалось, что Иисус в облике странника бродит в этот день по улице и просит милостыню.

Что нельзя делать 25 мая

Запрещается делать заготовки еды в этот день, а также оставлять недоеденную пищу на столе.

Не допускается говорить другим о походе в храм.

Нельзя перешагивать через ветки на пути – их следует обходить.

Незамужние девушки не должны носить 25 мая черную одежду.

Приметы на 25 мая