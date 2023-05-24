Приметы на 25 мая: что нельзя делать в Вознесение Господне

Приметы на 25 мая: что нельзя делать в Вознесение Господне
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Праздник нужно отмечать в кругу семьи

Православные россияне отмечают 25 мая 2023 года Праздник Вознесения Господня. Он всегда проходит на 40-й день после Пасхи. Тажке день связан с именем Епифания Кипрского, поэтому его частно называют Епифановым или Рябиновкой, поскольку к этому времени поспевает рябина.

Что можно делать 25 мая

  • Нужно было сорвать рябиновую ветку и поставить в вазу. Люди верили, что до ее засыхания семье будет сопутствовать удача.
  • Обязательно надевали на себя одежду красного цвета. Так можно привлечь радость в свою жизнь.
  • Также люди старались проводить Вознесение рядом с близкими и вспоминать покинувших этот мир родственников. 
  • Обязательно давали помощи просящим. Считалось, что Иисус в облике странника бродит в этот день по улице и просит милостыню.

Что нельзя делать 25 мая

  • Запрещается делать заготовки еды в этот день, а также оставлять недоеденную пищу на столе.
  • Не допускается говорить другим о походе в храм.
  • Нельзя перешагивать через ветки на пути – их следует обходить.
  • Незамужние девушки не должны носить 25 мая черную одежду.

Приметы на 25 мая

  • Если утро ясное, то лето окажется сухим.
  • Рябина обильно цветет – лен уродится.
  • Аромат акации стоит на улице – плохой погоды в ближайшее время не будет.
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