Приметы на 25 мая: что нельзя делать в Вознесение Господне
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Праздник нужно отмечать в кругу семьи
Православные россияне отмечают 25 мая 2023 года Праздник Вознесения Господня. Он всегда проходит на 40-й день после Пасхи. Тажке день связан с именем Епифания Кипрского, поэтому его частно называют Епифановым или Рябиновкой, поскольку к этому времени поспевает рябина.
Что можно делать 25 мая
Нужно было сорвать рябиновую ветку и поставить в вазу. Люди верили, что до ее засыхания семье будет сопутствовать удача.
Обязательно надевали на себя одежду красного цвета. Так можно привлечь радость в свою жизнь.
Также люди старались проводить Вознесение рядом с близкими и вспоминать покинувших этот мир родственников.
Обязательно давали помощи просящим. Считалось, что Иисус в облике странника бродит в этот день по улице и просит милостыню.
Что нельзя делать 25 мая
Запрещается делать заготовки еды в этот день, а также оставлять недоеденную пищу на столе.
Не допускается говорить другим о походе в храм.
Нельзя перешагивать через ветки на пути – их следует обходить.
Незамужние девушки не должны носить 25 мая черную одежду.
Приметы на 25 мая
Если утро ясное, то лето окажется сухим.
Рябина обильно цветет – лен уродится.
Аромат акации стоит на улице – плохой погоды в ближайшее время не будет.