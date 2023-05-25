Приметы на 26 мая: что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы

Категорически запрещалось убивать насекомых

В народе 26 мая принято отмечать день Лукерьи Комарницы. Праздник получил название в честь праведницы Гликерии Новгородской. Считается, что с этого дня просыпаются комары и начинают активно летать по полям и лесам.

Что можно делать 26 мая

Нужно было найти в лесу дупло, отломать ближайший сук и три раза приложить к больному зубу. Так заговаривали его от болезней.

Старались бросать в этот день вредные привычки.

Люди убирали из дома старые вещи.

Также надо было выйти в лес, чтобы собрать лекарственные травы.

Что нельзя делать 26 мая

Люди верили, что в этот день ничего нельзя сеять, поскольку в будущем это не взойдет.

Нельзя много тратиться на покупки.

Запрещается убивать комаров, иначе их станет еще больше.

Не допускается оставлять волосы на расческе, иначе человека будут ждать неприятности на работе и в семье.

Слезы в этот день также были под запретом.

Приметы на 26 мая