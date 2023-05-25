Приметы на 26 мая: что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы
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Категорически запрещалось убивать насекомых
В народе 26 мая принято отмечать день Лукерьи Комарницы. Праздник получил название в честь праведницы Гликерии Новгородской. Считается, что с этого дня просыпаются комары и начинают активно летать по полям и лесам.
Что можно делать 26 мая
Нужно было найти в лесу дупло, отломать ближайший сук и три раза приложить к больному зубу. Так заговаривали его от болезней.
Старались бросать в этот день вредные привычки.
Люди убирали из дома старые вещи.
Также надо было выйти в лес, чтобы собрать лекарственные травы.
Что нельзя делать 26 мая
Люди верили, что в этот день ничего нельзя сеять, поскольку в будущем это не взойдет.
Нельзя много тратиться на покупки.
Запрещается убивать комаров, иначе их станет еще больше.
Не допускается оставлять волосы на расческе, иначе человека будут ждать неприятности на работе и в семье.
Слезы в этот день также были под запретом.
Приметы на 26 мая
Ласточки начали низко летать – будет дождь.
Обилие комаров сулит хороший урожай ягод.
Если много мошек, то в этом году будет много грибов.
Если день выдался жаркий, а ночь холодной, то дождя не жди.