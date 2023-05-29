Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи
Вечером выходить из дома запрещалось
В православии принято вспоминать Ефросинью Московскую, а в народе отмечается праздник Евдокии Свистуньи. Считается, что в этот день змеи начинают выползать из своих нор, чтобы погреться на солнце.
Что можно делать 30 мая
- Обязательно следовало при выходе из дома произнести специальный заговор, чтобы защитить себя от укуса змеи.
- Нужно было поухаживать за картофелем в огороде, чтобы получить хороший урожай.
- День считался благоприятным для проведения ритуалов на суженного.
- Вечер обязательно проводили дома, чтобы получить хороший урожай. Это касалось старшего и молодого поколения.
Что нельзя делать 30 мая
- Запрещались спонтанные поступки, иначе весь день окажется неудачным.
- Нельзя есть каши. Хозяйки старались готовить блюда только из картофеля, поэтому выпечка и макароны тоже были под запретом.
- Запрещались любые походы в лес – люди верили, что там в этот день большая змеиная опасность.
- Акоголь также был под запретом.
- Не стоит отправляться в этот день в путешествие.
Приметы на 30 мая
- По ветру судили о предстоящем лете. Подуло с севера – окажется холодным.
- Какая погода будет в этот день, такая будет и все лето.
- Если слышен стук дятла – жди дождя.