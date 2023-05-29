Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи
Фото: unsplash.com
Вечером выходить из дома запрещалось

В православии принято вспоминать Ефросинью Московскую, а в народе отмечается праздник Евдокии Свистуньи. Считается, что в этот день змеи начинают выползать из своих нор, чтобы погреться на солнце.

Что можно делать 30 мая

  • Обязательно следовало при выходе из дома произнести специальный заговор, чтобы защитить себя от укуса змеи.
  • Нужно было поухаживать за картофелем в огороде, чтобы получить хороший урожай.
  • День считался благоприятным для проведения ритуалов на суженного.
  • Вечер обязательно проводили дома, чтобы получить хороший урожай. Это касалось старшего и молодого поколения.

Что нельзя делать 30 мая

  • Запрещались спонтанные поступки, иначе весь день окажется неудачным.
  • Нельзя есть каши. Хозяйки старались готовить блюда только из картофеля, поэтому выпечка и макароны тоже были под запретом.
  • Запрещались любые походы в лес – люди верили, что там в этот день большая змеиная опасность.
  • Акоголь также был под запретом.
  • Не стоит отправляться в этот день в путешествие.

Приметы на 30 мая

  • По ветру судили о предстоящем лете. Подуло с севера – окажется холодным. 
  • Какая погода будет в этот день, такая будет и все лето.
  • Если слышен стук дятла – жди дождя.
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