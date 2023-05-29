Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

Вечером выходить из дома запрещалось

В православии принято вспоминать Ефросинью Московскую, а в народе отмечается праздник Евдокии Свистуньи. Считается, что в этот день змеи начинают выползать из своих нор, чтобы погреться на солнце.

Что можно делать 30 мая

Обязательно следовало при выходе из дома произнести специальный заговор, чтобы защитить себя от укуса змеи.

Нужно было поухаживать за картофелем в огороде, чтобы получить хороший урожай.

День считался благоприятным для проведения ритуалов на суженного.

Вечер обязательно проводили дома, чтобы получить хороший урожай. Это касалось старшего и молодого поколения.

Что нельзя делать 30 мая

Запрещались спонтанные поступки, иначе весь день окажется неудачным.

Нельзя есть каши. Хозяйки старались готовить блюда только из картофеля, поэтому выпечка и макароны тоже были под запретом.

Запрещались любые походы в лес – люди верили, что там в этот день большая змеиная опасность.

Акоголь также был под запретом.

Не стоит отправляться в этот день в путешествие.

Приметы на 30 мая