Приметы на 31 мая: что нельзя делать в день Федота Овсяника

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Православные вспоминают 31 мая Феодота Анкирского и семь дев мучениц. В народе день прозвали в его честь Федотом Овсяником или днем Семи дев. Считается, что этот период подходит для начала посева овса.
Влюбленные обвязывали свои руки ниткой и обходили три раза дуб. Считалось, что после этого ритуала их отношения будут крепкими и долгими.
Люди варили кисель, которым удобряли дуб. Считалось, что этопоможет привлечь в дом достаток.
В столице ввели план "Тайфун"