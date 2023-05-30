Приметы на 31 мая: что нельзя делать в день Федота Овсяника

Многие поверья были связаны с дубом

Православные вспоминают 31 мая Феодота Анкирского и семь дев мучениц. В народе день прозвали в его честь Федотом Овсяником или днем Семи дев. Считается, что этот период подходит для начала посева овса.

Что можно делать 31 мая

Влюбленные обвязывали свои руки ниткой и обходили три раза дуб. Считалось, что после этого ритуала их отношения будут крепкими и долгими.

Люди варили кисель, которым удобряли дуб. Считалось, что этопоможет привлечь в дом достаток.

Что нельзя делать 31 мая

Запрещалось присаживаться под осиновым деревом. В противном случае можно заработать суставную болезнь.

Одинокие девушки не должны были проводить этот день дома. Верили, что прогулки на улице помогут встретить своего будущего избранника.

Запрещается бежать за повозками, машинами, автобусами в этот день. Из-за этого в будущем можно столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

Не стоит также давать ключи от своего дома посторонним.

Ношенные вещи покупать тоже нельзя.

Приметы на 31 мая