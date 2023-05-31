Приметы на 1 июня: что нельзя делать на Ивана Долгого

Приметы на 1 июня: что нельзя делать на Ивана Долгого
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Православная церковь чтит память святого Иоанна

1 июня – большой праздник для православных. В эту дату верующие люди вспоминают жизнь выдающегося религиозного деятеля епископа Иоана Готфского. Знаменитый святой всю жизнь служил вере в Иисуса Христа. На месте его погребения до сих пор творятся чудеса.

Что нельзя делать 1 июня


Наши предки верили, что в эту дату строго запрещаются упаднические настроения. На Ивана Долгого нельзя грустить, иначе погода резко испортится и начнутся мощные ливни.

Также наши предки считали, что в этот день нельзя брать деньги в долг или давать взаймы. В противном случае человека ждут серьезные финансовые проблемы сроком на полгода.

А еще запрещается выбрасывать недоеденную еду. Такое расточительство может привести к серьезным болезням и большой беде в семье. Оставшиеся продукты лучше скормить птицам или животным.

Приметы на 1 июня


Если в эту дату зарядили дожди, значит плохая погода задержится еще на неделю.

Громкое пение птиц обещает резкое потепление.

Если на Ивана ярко светит солнце, значит в летний период огородников ждет отличный урожай.
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