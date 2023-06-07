Приметы на 8 июня: что нельзя делать на Карпа Карполова

Верующие отдают дань памяти известному апостолу

8 июня православная церковь вспоминает жизнь выдающегося религиозного деятеля, апостола Карпа. На Руси этот праздник связали с рыболовством, считается, что с 8 июня клев резко улучшается.





Что нельзя делать 8 июня

Приметы на 8 июня



В эту дату представительницам прекрасного пола запрещается посещать водоемы. Мужчинам также нельзя купаться – разрешено только ходить на рыбалку. Считается, что в эту дату активизируется нечистая сила – русалка может утянуть на дно.Также в этот день не стоит верить собственной интуиции. Наши предки верили, что "гениальные мысли" человеку нашептывают домовые или другая нечисть. Принятые решения могут привести к самым плачевным последствиям.Нельзя устраивать конфликты и разборки с близкими людьми. Даже небольшая ссора может затянуться на долгое время, что подорвет отношения, которые очень сложно будет потом наладить.Если на улице целая куча комаров, значит конец июня будет дождливым.С утра в воздухе витает сырость – скоро погода резко ухудшится, наступят прохладные дни.Рыба активно выпрыгивает из воды: в ближайшие дни пойдут проливные дожди.