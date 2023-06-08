Приметы на 9 июня: что нельзя делать в Федорин день

Люди старались не ругаться в этот праздник

В православии 9 июня принято вспоминать мученицу Федору, которая пострадала во время гонений на христиан. В народе день назвали Федоровым в ее честь, считается, что нельзя в этот праздник рассказывать посторонним о ссорах в семье, а также выносить из дома мусор.

Что можно делать 9 июня

Обязательно нужно положить что-то Домовому, чтобы его порадовать. Это может быть миска с кашей, монеты, оставленные в углу. Люди верили, что это в будущем принесет в дом счастье и достаток.

Если вдруг увидели ссору, то нужно обрызгать ее участников водой. Тогда они станут спокойнее и смогут сохранить отношения.

Что нельзя делать 9 июня

Запрещается допивать любые напитки после детей. Их следует выкинуть.

Любая уборка дома под запретом. Особенно это касается подметания полов.

Пустые разговоры считались недопустимыми. Говорить нужно только по делу в этот день, а все праздные беседы перенести на другое время.

Ссоры считаются недопустимыми.

Нельзя выносить мусор из дома.

Приметы на 9 июня