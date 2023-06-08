Приметы на 9 июня: что нельзя делать в Федорин день

Приметы на 9 июня: что нельзя делать в Федорин день
Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди старались не ругаться в этот праздник

В православии 9 июня принято вспоминать мученицу Федору, которая пострадала во время гонений на христиан. В народе день назвали Федоровым в ее честь, считается, что нельзя в этот праздник рассказывать посторонним о ссорах в семье, а также выносить из дома мусор.

Что можно делать 9 июня

Обязательно нужно положить что-то Домовому, чтобы его порадовать. Это может быть миска с кашей, монеты, оставленные в углу. Люди верили, что это в будущем принесет в дом счастье и достаток.

Если вдруг увидели ссору, то нужно обрызгать ее участников водой. Тогда они станут спокойнее и смогут сохранить отношения.

Что нельзя делать 9 июня

  • Запрещается допивать любые напитки после детей. Их следует выкинуть.
  • Любая уборка дома под запретом. Особенно это касается подметания полов. 
  • Пустые разговоры считались недопустимыми. Говорить нужно только по делу в этот день, а все праздные беседы перенести на другое время.
  • Ссоры считаются недопустимыми.
  • Нельзя выносить мусор из дома. 

Приметы на 9 июня

  • Если рябина обильно цветет, то в этом году уродится овес.
  • Дятел без остановки стучит -  скоро будет дождь.
  • Если во время солнечной погоды сильная духота – жди дождя. 
  • В этот день никто не работал на поле, значит, и посевы окажутся плохими.
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