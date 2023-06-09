Приметы на 10 июня: что нельзя делать на Никиту Гусятника

Особое внимание в эту дату уделяют животным

10 июня наши предки отмечали крупный праздник. На Никиту Гусятника всегда устраивали громкие гуляния. Считалось, что в этот день каждому благоволит успех и удача. Однако нарушение некоторых запретов может привести к самым плачевным последствиям.





Что нельзя делать 10 июня

Приметы на 10 июня

Наши предки считали, что в этот день по улицам бродит нечистая сила. Именно поэтому строго запрещается выходить на улицу в полдень – это время активизации злых духов.Также, даже если за окном стоит сильная жара, нельзя оставлять двери и окна открытыми. Считается, что злые силы могут проникнуть в жилище человека и принести с собой много бед.После того, как шумное гуляние подошло к концу, в доме обязательно нужно прибраться. Это позволит очистить дом от негативной энергии. Считается, что вместе с гостями через открытую дверь в квартиру могли проникнуть злые духи.Тихий день без ветра обещает огородникам отличный урожай в этом году.Громко чирикающие птицы предвещают резкое похолодание.Если домашние животные странно себя ведут и нервничают, значит скоро могут пойти сильные дожди.