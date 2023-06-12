Приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника
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Особое значение в праздник придавали лошадям
В православии 13 июня вспоминают мученика Ермию. Он не стал отказываться от веры, за что был измучен – но ничего не навредило ему. Тогда мужчину решили убить. В народе день назвали Еремеем Распрягальником, поскольку верили, что к этому моменту нужно заканчивать любые посевные работы и освобождать лошадей от труда.
Что можно делать 13 июня
Обязательно нужно наградить лошадей за работу и помощь, оказаннную в посевной период.
Во время ухода с поля традиционно задабривали духа с помощью яиц. Верили, что так можно защитить свои посевы.
День нужно провести в радости и за хорошими делами.
Что нельзя делать 13 июня
Считалось, что любая работа с лошадьми в этот день под запретом.
Любой переезд также считался недопустимым. В противном случае человека будут ждать проблемы и несчастья.
Запрещалось говорить с близкими на повышенных тонах.
Если вдруг в этот день упала булавка, то поднимать ее не нужно. Вместе с предметом можно забрать с пола весь негатив.
Приметы на 13 июня
Утром много росы – день окажется теплым и солнечным.