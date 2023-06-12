Приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника

Особое значение в праздник придавали лошадям

В православии 13 июня вспоминают мученика Ермию. Он не стал отказываться от веры, за что был измучен – но ничего не навредило ему. Тогда мужчину решили убить. В народе день назвали Еремеем Распрягальником, поскольку верили, что к этому моменту нужно заканчивать любые посевные работы и освобождать лошадей от труда.

Что можно делать 13 июня

Обязательно нужно наградить лошадей за работу и помощь, оказаннную в посевной период.

Во время ухода с поля традиционно задабривали духа с помощью яиц. Верили, что так можно защитить свои посевы.

День нужно провести в радости и за хорошими делами.

Что нельзя делать 13 июня

Считалось, что любая работа с лошадьми в этот день под запретом.

Любой переезд также считался недопустимым. В противном случае человека будут ждать проблемы и несчастья.

Запрещалось говорить с близкими на повышенных тонах.

Если вдруг в этот день упала булавка, то поднимать ее не нужно. Вместе с предметом можно забрать с пола весь негатив.

Приметы на 13 июня