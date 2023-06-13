Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день
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Считалось, что запрещено возводить забор
Православные 14 июня 2023 года вспоминают мученика Иустина Философа, в честь которого в народе празднуют Устинов день. Еще праздник принято называть Устин-брусничные губы. Люди верили, что в этот день нужно обязательно посеять гречиху.
Что можно делать 14 июня
Если докучал неприятный человек, то нужно было воткнуть прутик в землю между следом его ноги и своей собственной, тогда он отстанет.
Нужно ходить в лес за лекарственными травами.
Благоприятными считаются уборки шкафов и полок, поскольку это может привлечь в дом счатье и богатство.
Мужчины обязательно должны извиниться перед супругой. Иначе их накажут высшие силы.
Что нельзя делать 14 июня
Людям запрещали строить заборы. В противном случае может случится пожар в доме.
Запрещалось вырывать корень у лечебных растений.
Приметы на 14 июня
Если утро оказалось красным, то рожь в этом году уродится.
Если утро было пасмурным – хорошо созреет ярь.
Днем появилась радуга – скоро будет дождь.
Утреннее солнце взошло белого цвета – вечером будет пасмурно.