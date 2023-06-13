Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день

Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день
Фото: unsplash.com
Считалось, что запрещено возводить забор

Православные 14 июня 2023 года вспоминают мученика Иустина Философа, в честь которого в народе празднуют Устинов день. Еще праздник принято называть Устин-брусничные губы. Люди верили, что в этот день нужно обязательно посеять гречиху.

Что можно делать 14 июня

  • Если докучал неприятный человек, то нужно было воткнуть прутик в землю между следом его ноги и своей собственной, тогда он отстанет.
  • Нужно ходить в лес за лекарственными травами.
  • Благоприятными считаются уборки шкафов и полок, поскольку это может привлечь в дом счатье и богатство. 
  • Мужчины обязательно должны извиниться перед супругой. Иначе их накажут высшие силы. 

Что нельзя делать 14 июня

  • Людям запрещали строить заборы. В противном случае может случится пожар в доме.
  • Запрещалось вырывать корень у лечебных растений.

Приметы на 14 июня

  • Если утро оказалось красным, то рожь в этом году уродится.
  • Если утро было пасмурным – хорошо созреет ярь.
  • Днем появилась радуга – скоро будет дождь.
  • Утреннее солнце взошло белого цвета – вечером будет пасмурно.
новости партнеров

Отказываются отдавать в Россию: гибель россиянина в Египте привела к новому скандалу

Появились кошмарные подробности инцидента

Три версии: почему Шипенко отказался идти в Кремль на награждение

Народ не понимает, почему на церемонии были только Эрнст и Пересильд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей