Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день

Считалось, что запрещено возводить забор

Православные 14 июня 2023 года вспоминают мученика Иустина Философа, в честь которого в народе празднуют Устинов день. Еще праздник принято называть Устин-брусничные губы. Люди верили, что в этот день нужно обязательно посеять гречиху.

Что можно делать 14 июня

Если докучал неприятный человек, то нужно было воткнуть прутик в землю между следом его ноги и своей собственной, тогда он отстанет.

Нужно ходить в лес за лекарственными травами.

Благоприятными считаются уборки шкафов и полок, поскольку это может привлечь в дом счатье и богатство.

Мужчины обязательно должны извиниться перед супругой. Иначе их накажут высшие силы.



Что нельзя делать 14 июня

Людям запрещали строить заборы. В противном случае может случится пожар в доме.

Запрещалось вырывать корень у лечебных растений.

Приметы на 14 июня