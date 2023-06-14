Приметы на 15 июня: что нельзя делать в день Никифора Дубодера

Считалось, что праздник нужно провести весело

Православные вспоминают 15 июня 2023 года святителя Никифора, который был возведен в патриархи. В народе день назвали Никифором Дубодером, а также Вьюно, поскольку было принято совергать в это время одноименный обряд с новобрачными.

Что можно делать 15 июня

Считается, что вечер нужно провести весло. Для этого молодежь собиралась у костра, все пели песни и танцевали.

Девушки должны были плести венки.

Также следовало начинать сенокос в тех районах, где уже начали созревать посевы. Дополнительно на огороде окучивали картофельные кусты.

Детям было принято дарить в этот день сладости.

Что нельзя делать 15 июня

Запрещалось заключать сделки. В противном случае все обернется неблагоприятно.

Подметать также было нельзя. Люди верили, что это в будущем приведет к денежным проблемам.

Запрещается надевать любую одежду или украшения, на которых есть вставки из металла.

Грусть по умершим тоже была недопустимой. Поэтому старались не ходить в этот день на кладбище.

Не стоит купаться в праздник в реках и озерах.

Приметы на 15 июня