Приметы на 21 июня: что нельзя делать на Федора Колодезника

Верующие вспоминают покровителя православного воинства
Федор Колодезник был очень важной фигурой в христианстве. Святой покровительствовал православному воинству и навсегда увековечил себя в памяти верующих. На Руси 21 июня особенно ценили воду из колодцев. Считалось, что она может исцелить от тяжелых болезней.
Что нельзя делать 21 июня
Наши предки верили, что в этот день не стоит устраивать шумные вечеринки. На Руси считали, что знакомство с новыми людьми приведет не к приятным переменам в жизни, а напротив, новый человек в будущем попортит вам немало крови. Так что дату лучше провести с родными и близкими.
Также не стоит заниматься активными видами спорта. День может быть особенно травматичным. А еще резко повышается риск подхватить опасную инфекцию. Для того чтобы минимизировать негативное влияние неблагоприятной даты, нужно с особым вниманием относиться к здоровью.
На Руси считали, что в эту дату не стоит заниматься рукоделием и ходить на охоту или рыбалку. Результаты таких активностей точно не порадуют человека. Зато дата отлично подходит для проведения генеральной уборки.
Приметы на 21 июня
Обилие росы на улице говорит о том, что огородников ждет отличный урожай.
Беспокойное поведение домашних животных сулит резкое изменение погоды к худшему.
Если в лесу необычайно тихо, значит скоро начнется мощная гроза.