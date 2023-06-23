Приметы на 24 июня: что нельзя делать на Ивана Купала

Приметы на 24 июня: что нельзя делать на Ивана Купала
Фото: www.unsplash.com
На Руси в этот день отмечали большой праздник

На Ивана Купала наши предки традиционно устраивали шумные гуляния. Этот день считается порой, когда потусторонние силы резко активируются. Люди, желающие заглянуть в будущее, могут погадать.

Что нельзя делать 24 июня


В эту дату стоит быть максимально осторожным. Активизация потусторонних сил может привести к трагическим инцидентам. Наши предки считали, что в этот день нельзя устраивать пикники в траве. После такого отдыха человек может серьезно заболеть.

Также нельзя срывать цветы и травы. Такое неуважительное отношение к природе способно серьезно разозлить духов, которые обязательно начнут мстить. От человека может отвернуться удача на есть оставшийся год.

Также нельзя отлынивать от труда. Человек, который весь день проведет в праздности, вскоре столкнется с серьезными финансовыми проблемами и может оказаться в безвыходной ситуации.

Приметы на 24 июня


Жаркий день обещает, что июль будет засушливым.

Если в эту дату пошел сильный дождь, значит огородников порадует отличный урожай.

Если домашние питомцы и птицы за окном проявляют беспокойство, значит скоро начнется сильный ливень.

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