Приметы на 25 июня: что нельзя делать в день Петра Солнцеворота

Обязательно следовало отправиться на рыбалку

Православные вспоминают святого Петра Афонского, который во время пленения обрел веру. В народе день прозвали Петром Солнцеворотом, поскольку верят, что с этого дня солнце начинает настраиваться на зимний режим.

Что можно делать 25 июня

Нужно обязательно отправиться на рыбалку и сворить из улова уху. Верили, что после этого в жизни человека обязательно начнется благоприятный период.

Считается, что на последнюю ложку съеденной ухи нужно загадывать желание.

Траву разрешали рвать только руками.

Старались посеять огурцы и пересадить рассаду капусты.

Что нельзя делать 25 июня

Запрещалось готовить супы, сделанные не из рыбы или не на основе рыбного бульона.

Посев гречки, пшена и овса также недопустим.

Нельзя ностить темную одежду.

Не стоит в этот день покупать корову.

Также беременные не должны давать посторонним прикосаться к животу.

Приметы на 25 июня