Приметы на 25 июня: что нельзя делать в день Петра Солнцеворота

Обязательно следовало отправиться на рыбалку

Православные вспоминают святого Петра Афонского, который во время пленения обрел веру. В народе день прозвали Петром Солнцеворотом, поскольку верят, что с этого дня солнце начинает настраиваться на зимний режим.

Что можно делать 25 июня

  • Нужно обязательно отправиться на рыбалку и сворить из улова уху. Верили, что после этого в жизни человека обязательно начнется благоприятный период. 
  • Считается, что на последнюю ложку съеденной ухи нужно загадывать желание.
  • Траву разрешали рвать только руками.
  • Старались посеять огурцы и пересадить рассаду капусты.

Что нельзя делать 25 июня

  • Запрещалось готовить супы, сделанные не из рыбы или не на основе рыбного бульона.
  • Посев гречки, пшена и овса также недопустим.
  • Нельзя ностить темную одежду.
  • Не стоит в этот день покупать корову.
  • Также беременные не должны давать посторонним прикосаться к животу.

Приметы на 25 июня

  • Если день солнечный, то жди зеленого покоса. 
  • Роса и туман в этот день сулят хорошую погоду.
  • Если ласточки низко летают – будет дождь.
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