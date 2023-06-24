Приметы на 25 июня: что нельзя делать в день Петра Солнцеворота
Обязательно следовало отправиться на рыбалку
Православные вспоминают святого Петра Афонского, который во время пленения обрел веру. В народе день прозвали Петром Солнцеворотом, поскольку верят, что с этого дня солнце начинает настраиваться на зимний режим.
Что можно делать 25 июня
- Нужно обязательно отправиться на рыбалку и сворить из улова уху. Верили, что после этого в жизни человека обязательно начнется благоприятный период.
- Считается, что на последнюю ложку съеденной ухи нужно загадывать желание.
- Траву разрешали рвать только руками.
- Старались посеять огурцы и пересадить рассаду капусты.
Что нельзя делать 25 июня
- Запрещалось готовить супы, сделанные не из рыбы или не на основе рыбного бульона.
- Посев гречки, пшена и овса также недопустим.
- Нельзя ностить темную одежду.
- Не стоит в этот день покупать корову.
- Также беременные не должны давать посторонним прикосаться к животу.
Приметы на 25 июня
- Если день солнечный, то жди зеленого покоса.
- Роса и туман в этот день сулят хорошую погоду.
- Если ласточки низко летают – будет дождь.