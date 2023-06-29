Приметы на 30 июня: что нельзя делать в день Мануйла и Савелия

Детям не позволяли срывать кувшинки

В народе 30 июня отмечают день Молодого Ярило, или Мануйло и Савелия. Считается, что празник связан с "затаиванием" солнца – оно начинает медлить в зените. Принято в этот день отмечать рост растений.

Что можно делать 30 июня

Лучше провести праздник дома, очищая жилище от лишнего мусора.

Готовили много угощений, чтобы получить хороший урожай.

Люди старались подстричься в этот день.

Этот день также благоприятен для переезда.

Что нельзя делать 30 июня

Запрещается во двор пускать заблудшую белую корову.

Нельзя в день Мануйло и Савелия давать в долг.

Не стоит выносить из дома огонь, спички и свечки.

Детям не позволяют рвать цветы кувшинки.

Приметы на 30 июня