Приметы на 30 июня: что нельзя делать в день Мануйла и Савелия
Детям не позволяли срывать кувшинки
В народе 30 июня отмечают день Молодого Ярило, или Мануйло и Савелия. Считается, что празник связан с "затаиванием" солнца – оно начинает медлить в зените. Принято в этот день отмечать рост растений.
Что можно делать 30 июня
- Лучше провести праздник дома, очищая жилище от лишнего мусора.
- Готовили много угощений, чтобы получить хороший урожай.
- Люди старались подстричься в этот день.
- Этот день также благоприятен для переезда.
Что нельзя делать 30 июня
- Запрещается во двор пускать заблудшую белую корову.
- Нельзя в день Мануйло и Савелия давать в долг.
- Не стоит выносить из дома огонь, спички и свечки.
- Детям не позволяют рвать цветы кувшинки.
Приметы на 30 июня
- Радуга вечером – к хорошей погоде.
- Если дождь после полудня начался, то будет он лить весь день.
- Багровый закат сулит ветер или бурю.
- Ночью пошла гроза – днем будет хорошая погода.