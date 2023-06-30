Приметы на 1 июля: что нельзя делать в Ярилин день

Приметы на 1 июля: что нельзя делать в Ярилин день
Фото: unsplash.com
Люди старались побольше радоваться и рисковать

В народе 1 июля принято отмечать Макушку лета, а также Ярилин день. Праздник получил название бога Солнца, поэтому люди старались выразить свое поклонение с помощью народных гуляний.

Что можно делать 1 июля

  • Было принято проводить ярмарки, где устраивали кулачные бои и водили хороводы. 
  • Утром обязательно косили траву.
  • Разрешался сбор любых лекарственных трав.
  • Люди в ссоре старались наладить друг с другом отношения.

Что нельзя делать 1 июля

  • Грусть и печаль в этот день были под запретом.
  • Считалось, что сомнения – неблагоприятны для этого праздника, поскольку судьба в этот день всем благосклонна.
  • Запрещалось смотреть в норы и дупла. Люди верили, что в них открывается портал в потусторонний мир.

Приметы на 1 июля

  • Если пауки выходят из гнез и начинают плести новую паутину – плохой погоды не жди.
  • Если утро оказалось туманным, то день будет жарким.
  • Много мошек на полях сулит хорошую охоту на перепелок.
  • Лягушки начали суетиться – будет дождь.
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