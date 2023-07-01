Приметы на 2 июля: что нельзя делать на Зосима Пчельника

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2 июля на Руси отмечали большой праздник. Как известно, мед всегда играл особую роль в жизни жителей России. Это целебное и вкусное угощение помогает бороться с недугами и благотворно влияет на организм. 2 июля люди уделяли особое внимание пчелам.
Жители крупнейшего города охвачены паникой
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