Приметы на 2 июля: что нельзя делать на Зосима Пчельника

К окружающему миру нужно относиться с особым трепетом

2 июля на Руси отмечали большой праздник. Как известно, мед всегда играл особую роль в жизни жителей России. Это целебное и вкусное угощение помогает бороться с недугами и благотворно влияет на организм. 2 июля люди уделяли особое внимание пчелам.





Что нельзя делать 2 июля

Приметы на 2 июля

В эту дату строго запрещается наносить вред представителям окружающего мира. Убийство пчелы и вовсе может накликать страшную беду на всю семью агрессивного человека.Также на Руси считали, что этот день нельзя проводить дома. Хотя бы на какое-то время нужно выйти на улицу, чтобы напитаться природной энергией. А вот лежебоки могут накликать на себя беду и серьезно заболеть.А еще в этот день нельзя ссориться с близкими людьми. Даже небольшой конфликт рискует надолго затянуться, а вот восстанавливать отношения с близкими людьми будет очень трудно.Если пчелы сильно кусаются, значит скоро наступит засушливый период.Если вечером небосвод озарила яркая радуга, значит хорошая погода задержится на несколько недель.Беспокойное поведение животных говорит о том, что скоро пойдут ливни.