Приметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия

Приметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Крестьяне смотрели за поспевавшими хлебами

Православная церковь чтит святого Мефодия, жившего в Малой Азии во времена раннего христианства в смирении и бедности. Известен как жесткий поборник учения во Христа. Был казнен язычниками.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Крестьяне в этот день смотрели, как поспевали хлеба. На них слетались перепела, которых стреляли охотники. Подстрелить хотя бы одну птицу в этот день считалось удачей и везением для семьи.

На охоте пытались выследить добычу, обращая внимание на приметы. К примеру, если над озимым хлебом собралась паутина, а вокруг кружат мухи – птица явно где-то недалеко. И, конечно, слушали перепелиные свисты.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ МЕФОДИЯ

Никто не пытался затеять ссору с домочадцами – это считалось скверным признаком, который мог разозлить святого. Из дома старались не выносить мусор – хранили до следующего дня, чтобы семью никогда не настигло разорение. 

ПРИМЕТЫ НА 3 ИЮЛЯ

  • Дождь пошел – все лето выдастся сырым;
  • Паук паутину плетет – к солнцу;
  • Увидеть белого перепела – к счастью.
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