Приметы на 4 июля: что нельзя делать в Ульянов день

Приметы на 4 июля: что нельзя делать в Ульянов день
Фото: unsplash.com
Если утром сохраняется роса - пойдет дождь

Для православных 4 июля связано с именем Иулиана Тарсянина, который пострадал за свою веру. В народе его именуют Ульяном, поэтому день получил название в его честь – Ульянов. Считается, что к этому моменту начинает цвести липа.

Что можно делать 4 июля

  • Было принято собирать липовый цвет. Из него заваривали лечебные отвары, а также делали заготовки на зиму, чтобы во время простуды пить липовый чай.
  • Также люди старались провести этот день в огороде, поскольку верили, что тогда обязательно получат хороший урожай.
  • Многие старались сыграть в этот день свадьбу, поскольку, по поверью, заключнный 4 июля брак точно будет счастливым.

Что нельзя делать 4 июля

  • Запрещалось делать любые обряды, которые могут повлиять на взаимоотношения с другим человеком.
  • Нельзя в этот день выяснять отношения, ругаться и спорить. Особенно это касается возлюбленных. Считается, что после этого помириться они уже не смогут.
  • Также недопустимой считалась разлука пары. Все поездки, командировки и дела старались перенести на другой день.

Приметы на 4 июля

  • Если утром роса не высохла, то жди грозы.
  • После дождя появилось яркое и горячее солнце – вечером снова будет дождь.
  • Если ночью вокруг звезд красные и белые круги – непогоды в ближайшее время не будет.
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