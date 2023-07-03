Приметы на 4 июля: что нельзя делать в Ульянов день

Если утром сохраняется роса - пойдет дождь

Для православных 4 июля связано с именем Иулиана Тарсянина, который пострадал за свою веру. В народе его именуют Ульяном, поэтому день получил название в его честь – Ульянов. Считается, что к этому моменту начинает цвести липа.

Что можно делать 4 июля

Было принято собирать липовый цвет. Из него заваривали лечебные отвары, а также делали заготовки на зиму, чтобы во время простуды пить липовый чай.

Также люди старались провести этот день в огороде, поскольку верили, что тогда обязательно получат хороший урожай.

Многие старались сыграть в этот день свадьбу, поскольку, по поверью, заключнный 4 июля брак точно будет счастливым.

Что нельзя делать 4 июля

Запрещалось делать любые обряды, которые могут повлиять на взаимоотношения с другим человеком.

Нельзя в этот день выяснять отношения, ругаться и спорить. Особенно это касается возлюбленных. Считается, что после этого помириться они уже не смогут.

Также недопустимой считалась разлука пары. Все поездки, командировки и дела старались перенести на другой день.

Приметы на 4 июля