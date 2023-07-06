Приметы на 7 июля: что нельзя делать в день Ивана Купала

Все поверья в этот праздник были связаны с водоемами

Православные отмечают 7 июля праздник Ивана Купалы, который существует на Руси еще с раннего христианства. По преданию, Иоанн Креститель, предшественник Христа, крестивший его в Иордане, погрузил Иисуса в воду. С этим и связано большинство примет, ходивших в этот день.

Традиции и обычаи

Главная традиция – купания, которые начинались вечером перед Аграфеной Купальницей. Купания продолжались всю ночь. А в день Купалы нужно окунуться либо в реку, либо в озеро – и обязательно между утреней и обедней. По преданию, так исчезают все болезни. Народ смотрел за соседями в это время и внимательно следил, так как считалось, что от купания на Ивана отказываются лишь колдуны.

Символы праздника – мифический цветок папоротника, раскрывающийся лишь раз в год и дарующий людям предвидение и способность находить клады.

Что нельзя делать на Ивана Купалу

Рекомендуется не спать после полуночи, чтобы не навлечь на себя неприятности от домового. Он может разбудить, потревожить и начать посылать кошмары. А еще старались не стричься и не трогать волосы для хорошего роста.

Приметы на Ивана Купалу