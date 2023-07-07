Приметы на 8 июля: что нельзя делать на Петра и Февронию

Приметы на 8 июля: что нельзя делать на Петра и Февронию
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В эту дату в России отмечается День любви и верности

8 июля – важный праздник для православных людей. В этот день вспоминают жизнь выдающихся религиозных деятелей Петра и Февронии. Несмотря на тяжелые обстоятельства, влюбленные остались верны друг другу и стали настоящим символом высоких чувств.

Что нельзя делать 8 июля


В эту дату строго запрещается ссориться с любимым человеком. Даже небольшая склока оставит тяжелый осадок, что может привести к непоправимым последствиям в будущем. День нужно провести в любви и согласии.

Наши предки верили, что в эту дату не стоит выставлять на стол выпечку. Такие угощения не пойдут впрок, а наоборот могут привести к несварению желудка или болезни.

День нельзя посвящать уборке. Если провести важный праздник в мелких хлопотах, весь год будет неудачным с финансовой стороны.


Приметы на 8 июля


Если в этот день зарядили сильные ливни, это значит уродится много меда у пчел.

Знойный день 8 июля обещает, что еще 40 дней будет стоять жаркая погода.

Если небосвод озарила яркая радуга, значит скоро начнутся сильные дожди.

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