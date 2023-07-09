Приметы на 9 июля: что нельзя делать на Давида Земляничника

Лес порадует вкусной ягодой

В эту дату на Руси было принято устраивать пышные застолья. Хозяйки пекли пироги с ягодами и приглашали в гости друзей и родню. Отличным вариантом будет закатить вечеринку или отправиться с близкими людьми на прогулку.



Что нельзя делать 9 июля

Наши предки в это время отправлялись на прогулку за лесными гостинцами. Однако собирать землянику нельзя тем, кто накануне поссорился с близким человеком. Считается, что негативная энергия уничтожит все позитивные свойства ягоды и ее нельзя будет есть.

Также в эту дату запрещается примерять чужие вещи. Считается, что такой поступок может привести к тому, что все беды и несчастья, предназначенные владельцу одежды, перейдут на того, кто примерил его вещи.

Под строгим запретом жестокое обращение с животными. На них нельзя кричать, отчитывать и ругаться. В противном случае семейство встретится со множеством мелких неурядиц. Дома начнут ломаться вещи, биться посуда.

Приметы на 9 июля

Если в этот день зарядили ливни, весь летний период будет пасмурным.

Наоборот, отличная погода обещает, что жаркое время затянется до середины осени.

Много ягод в лесу говорят о том, что грядущий зимний период будет очень морозным и суровым.