Приметы на 10 июля: что нельзя делать в Самсонов день

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в Самсонов день
Фото: unsplash.com
По погоде судили о том, каким будет дальше лето

В народе 10 июля связано с именем Самсона Сеночного. Так день назвали в честь святого Сампсона Странноприимца и начала сенокосной страды. Люди старались как можно скорее заняться сбором урожая, поскольку предполагали, что в ближайшее время начнется дождливая пора.

Что можно делать 10 июля

  • Если погода была солнечной, то люди заготавливали сено. На поля выходили всем семейством, чтобы быстрее управиться с работами.
  • Считалось, что в этот день нужно проявлять особое уважение к странникам. Их обязательно приглашали в дом, кормили и оставляли ночевать.
  • В целом гости в доме 10 июля – к достатку в семье. Чем больше придет человек, тем лучше будет жизнь.
  • Было принято собирать лечебные травы.

Что нельзя делать 10 июля

  • Запрещается отказывать в просьбе приезжим гостям. Иначе в дом может прийти бедность и голод.
  • Нельзя использовать для работы лошадей. Иначе животное может захворать.
  • Не стоит в этот день лежать на сене, поскольку тогда можно лишиться запасов.

Приметы на 10 июля

  • Если в этот день идет дождь, то лить он будет до осени.
  • Солнечный день сулит солнечное лето.
  • Пчелы стали злыми – жди засухи.
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