Приметы на 11 июля: что нельзя делать в Крапивное заговенье

В эту дату растение обладает особой магией

11 июля наши предки уделяли внимание такому жгучему растению, как крапива. Считалось, что в этот день она начинает обладать особыми свойствами. Так, омовение настоем из крапивы, по мнению наших предков, могло омолодить кожу.





Что нельзя делать 11 июля

Приметы на 11 июля

В эту дату нужно воздержаться от гаданий. На Руси считали, что в данный период нечистая сила получает особую мощь. Во время гадания негативная энергетика способна вырваться из тонких миров и поселиться в доме человека.Также нельзя ругаться и даже перечить старшим. Считается, что нарушение данного запрета может привести к большим проблемам в семье и личной жизни.На 11 июля не стоит намечать генеральную уборку или стирку. Наши предки верили, что такие манипуляции в доме могут лишить его защиты от нечистой силы.Теплый денек обещает, что вторая половина лета будет знойной.Сильные ливни говорят о том, что в ближайшие три дня за окном будет плохая погода.Тревожное поведение домашних любимцев предвещает резкое похолодание.