Приметы на 12 июля: что нельзя делать в день Петровских гуляний

Вечер нужно провести на улице за весельем

В православии 12 июля принято вспоминать апостолов Петра и Павла. В их честь в народе праздник называют днем Петры и Павлы, Петровым днем или Петровскими гуляниями. Считается, что день особо благоприятен для рыбаков.

Что можно делать 12 июля

Обязательно вечером народ устраивал пышные гуляния.

Молодые люди вечером выходили на опушки, чтобы подкарауливать солнце.

Нужно было убрать дома в течение дня, чтобы вечер встретить в чистоте.

Считалось, что в этот день нужно покрасить яйца для трапезы пить хмельные напитки.

По вечерам люди собирались возле костров, чтобы защититься от нечистой силы.

Что нельзя делать 12 июля

Вечер запрещено проводить в одиночку, сидя при этом дома. Считается, что тогда все лето пройдет печально.

Рыбакам нельзя в этот день отдыхать. Иначе весь год хорошего улова не будет.

Категорически не позволялись плохие мысли. Тем, кто дурное в голову впускал, сулили проклятия.

Не допускается 12 июля купаться в водоемах из-за активности русалок, которые могут утащить под воду.

Приметы на 12 июля