Приметы на 13 июля: что нельзя делать в день Двенадцати апостолов
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Многие поверья касались яиц
В православии 13 июля принято почитать память приближенных к Иисусу двенадцати апостолов. В народе также старались в этот день отметить особый празник – Макушку лета, которую держат на плечах ученики Христа.
Что можно делать 13 июля
Было принято на заре встречать солнце. Для этого люди выходили на опушки и кланялись святилу при его появлении.
Праздник старались отметить сенокосом, надев на себя лучшие наряды.
Пастухи брали с собой для трапезы крашенные в желтый цвет яйца.
Девушки вечером надевали на себя красные наряды и бусы, чтобы отдать почести солнцу.
Также люди старались помириться друг с другом в этот день в случае ссоры.
Что нельзя делать 13 июля
Запрещается жарить яйца. Допустимой считается только их варка.
Нельзя проводить весь день дома – люди старались обязательно прогуляться на улице.
Овощные салаты были под запретом. В целом во время употребления пищи старались отказаться от овощей, иначе жди неурожая.
Не допускался сон после восхода солнца.
Приметы на 13 июля
Если кукушки много кричат – жди долгого и благоприятного лета.
Если после дождя лещ стал из воды показываться – вечер окажется теплым.