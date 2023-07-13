Приметы на 14 июля: что нельзя делать на Кузьму и Демьяна

Приметы на 14 июля: что нельзя делать на Кузьму и Демьяна
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В эту дату также отмечали бабий праздник

14 июля на Руси было важным днем. В эту дату наши предки устраивали шумные гуляния. Праздник считался женским, поэтому 14 июля представительниц прекрасного пола старались избавить от домашних хлопот и окружить заботой.

Что нельзя делать 14 июля


В эту дату строго запрещается обижать женщин и девушек. Грубое слово в адрес прекрасной половины человечества обернется серьезными проблемами в будущем и даже может привести к тяжелому заболеванию.

На этот день лучше не назначать принятие важных решений. Дата подходит для праздника и расслабления, рабочие моменты стоит отложить на более подходящее время.

В этот день нельзя ходить в лес одному. Наши предки считали, что период особенно опасен, потому что в лесу активизируется нечистая сила. Злой дух может запутать человека, и он потеряется.

Приметы на 14 июля


Громкое пение птиц говорит о том, что хорошая погода задержится на несколько недель.

Яркая радуга предвещает похолодание.

Встретить на улице бездомную кошку – хорошая примета, можно ожидать добрых вестей.

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