Приметы на 22 июля: что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла

Приметы на 22 июля: что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла
Фото: unsplash.com
Особое значение придавали в праздник огурцам

В православии 22 июля принято вспоминать мучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского, в честь которых день и получил свое название. Считается, что с этого момента на грядках начинаю появляться первые спелые огурцы. 

Что можно делать 22 июля

  • Считалось, что первый сорванный огурец нужно закопать в землю, чтобы в дальнейшем получать хороший урожай.
  • Обязательно было принято ходить в лес за черникой и печь из нее пироги.
  • День нужно проводить в спокойствии, отказавшись от выяснения отношений.
  • Девушки старались уделить этот день уходу за своей красотой.

Что нельзя делать 22 июля

  • Запрещались брань и любые ссоры. В противном случае можно заболеть.
  • Нельзя отказывать просящим о помощи. Верили, что иначе никто не поможет в нужде в будущем, если она возникнет.
  • Никто не должен был видеть, как первый огурец срывается с грядки.
  • Взрослым не разрешали пробовать свежий огуречный урожай.

Приметы на 22 июля

  • Если черника уродилась – жди холодной зимы.
  • Осень окажется холодной, если к этому дню нет черничного урожая.
  • Темная луна на небе сулит дождливый конец июля.
  • Кувшинки начали днем закрываться – скоро пойдет дождь.
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