Приметы на 22 июля: что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла
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Особое значение придавали в праздник огурцам
В православии 22 июля принято вспоминать мучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского, в честь которых день и получил свое название. Считается, что с этого момента на грядках начинаю появляться первые спелые огурцы.
Что можно делать 22 июля
Считалось, что первый сорванный огурец нужно закопать в землю, чтобы в дальнейшем получать хороший урожай.
Обязательно было принято ходить в лес за черникой и печь из нее пироги.
День нужно проводить в спокойствии, отказавшись от выяснения отношений.
Девушки старались уделить этот день уходу за своей красотой.
Что нельзя делать 22 июля
Запрещались брань и любые ссоры. В противном случае можно заболеть.
Нельзя отказывать просящим о помощи. Верили, что иначе никто не поможет в нужде в будущем, если она возникнет.
Никто не должен был видеть, как первый огурец срывается с грядки.
Взрослым не разрешали пробовать свежий огуречный урожай.
Приметы на 22 июля
Если черника уродилась – жди холодной зимы.
Осень окажется холодной, если к этому дню нет черничного урожая.
Темная луна на небе сулит дождливый конец июля.
Кувшинки начали днем закрываться – скоро пойдет дождь.