Приметы на 22 июля: что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла

Особое значение придавали в праздник огурцам

В православии 22 июля принято вспоминать мучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского, в честь которых день и получил свое название. Считается, что с этого момента на грядках начинаю появляться первые спелые огурцы.

Что можно делать 22 июля

Считалось, что первый сорванный огурец нужно закопать в землю, чтобы в дальнейшем получать хороший урожай.

Обязательно было принято ходить в лес за черникой и печь из нее пироги.

День нужно проводить в спокойствии, отказавшись от выяснения отношений.

Девушки старались уделить этот день уходу за своей красотой.

Что нельзя делать 22 июля

Запрещались брань и любые ссоры. В противном случае можно заболеть.

Нельзя отказывать просящим о помощи. Верили, что иначе никто не поможет в нужде в будущем, если она возникнет.

Никто не должен был видеть, как первый огурец срывается с грядки.

Взрослым не разрешали пробовать свежий огуречный урожай.

Приметы на 22 июля