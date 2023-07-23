Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония Громоносца

Особое значение в этот прадник имеет вода

Православные в воскресенье 23 июля вспоминают святого Антония Печерского. При жизни он считался целителем. В народе день получил название Анония Рясочника или Громоносца, потому что люди верили, что с этого момента начинаются проливные летние дожди.

Что можно делать 23 июля

Считалось, что день благоприятен для рыбалки. Поэтому мужчины с вечера предыдущего дня готовили рыболовные снасти и приманку для рыбы, чтобы рано утром отправиться на водоем.

День является благоприятным для любого путешествия.

Обязательно 23 июля нужно надеть на себя только чистую одежду. Тогда человек защитится от болезней.

Также нужно сходить в этот день в баню, чтобы набраться здоровья.

Что нельзя делать 23 июля

Любовные заговоры в этот празник под запретом. Иначе они обернуться плохими последствиями.

Запрещается проливать воду и плевать в нее. Подобные действия приведут к проблемам со здоровьем и в личных взаимоотношениях.

Матерям не позволительно допивать за своим ребенком напитки. Это может привести к болезни чада.

Недопустима уборка пола в доме в этот день.

Приметы на 23 июля