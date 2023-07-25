Приметы на 26 июля: что нельзя делать в Собор Архангела Гавриила

Православные в этот день вспоминают явления архангела народу

Архангел Гавриил, согласно преданию, был сотворен Господом Богом задолго до появления на Земле людей. Должен был он выполнять роль наставника, который вернет на путь веры тех, кто утратил ее. Нес Гавриил людям спасительные знания и истории.

Что можно делать 26 июля

Благоприятно будет отправиться в церковь, чтобы поставить свечу Архангелу Гавриилу и прочитать о нем молитву.

Любой физический труд, особенно сбор урожая, будет спориться и принесет положительные эмоции.

Также сегодня принято печь пироги. Ну а если угостите имея нуждающихся, то обеспечите себе удачу на долгий срок.

Что нельзя делать 26 июля

Нужно внимательно переступать порог. Тех, кто споткнутся, будут ждать неудачи в работе.

Важные сделки и совещание лучше перенести на другой день.

Запрещается отказывать в подаянии милостыни и в любой помощи. Те, кто откажут, сами скоро окажутся на месте просящего.

Приметы на 25 июля