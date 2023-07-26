Приметы на 27 июля: что нельзя делать в день Акилы
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Считается, что праздник нужно провести на полях
Православные вспоминают 27 июля 2023 года преподобного Стефана Махрищицкого, а также апостола Акилу. Поэтому в народе день принято называть Стефановым или Акиловым. Считается, что в этот период лето начинает постепенно уходить и поэтому льет слезы – то есть, чаще идут дожди.
Что можно делать 27 июля
Люди старались уделить как можно больше времени сбору зерновых.
В конце работы они боролись с усталостью, обвязывая голову или пояс соломой.
Нужно было выставлять дозорных в поле, поскольку погода в это время крайне переменчива.
Духам в поле ставили чашку с молоком, чтобы задобрить.
День считается благоприятным, если его провести на природе.
Что нельзя делать 27 июля
Если пошел дождь – запрещается стоять по деревом.
Нельзя гневить полевых духов, поскольку в противном случае могут возникнуть проблемы с посевами.
Запрещается подходить в лесу к собакам кошкам, птицам и детям. Считается, что в этом облике предстает нечисть, которая хочет утащить с собой человека.
Нельзя приносить в дом найденные деньги.
Приметы на 27 июля
Солнце всходит ярко-красное – будет дождь.
Если день сухой – осень окажется теплой.
Пошел дождь – такая погода будет в течение недели.