Брак будет трещать по швам: каким знакам зодиака грозит развод в августе

Брак будет трещать по швам: каким знакам зодиака грозит развод в августе
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Представители двух знаков могут столкнуться с проблемами в отношениях

С проблемами в отношениях может столкнуться любая пара. Но если одним удается уладить конфликт и победить кризис, то у других не получается избежать расставания. В последний месяц лета представители некоторых знаков зодиака могут оказаться как никогда близко к тому, чтобы поставить в отношениях точку.

Таролог Галина Янко рассказала, что проблемы в личной жизни ждут тех, кто родился под знаками Козерогов и Львов. По словам эксперта, в августе отношения представителей этих знаков будут проходить серьезную проверку на прочность. Специалист отмечает, что преодолеть кризис будет нелегко, особенно, если Козерог и Лев состоят в любовном союзе вместе. В таком случае брак будет буквально трещать по швам.

"Если представители этих двух знаков зодиака образовали союз, то развода не избежать", – предостерегла Янко.

К счастью, в паре с представителями других знаков у Львов и Козерогов будет больше шансов сохранить отношения. Таролог рассказала, что для первых сдерживающим от расставания фактором станет нежелание делить нажитое. Но, как отмечает эксперт, если совместного имущества у Львов с партнером нет, то их решения по поводу дальнейшей судьбы союза, вероятно, будут куда более радикальными.

А вот Козерогов, по словам специалиста, совместно нажитое имущество в браке точно не удержит. В случае представителей этих знаков, отношения поможет сохранить лишь то чувство любви и обожания, которое партнер демонстрирует по отношению к ним.

Ранее "Утро.ру" писало о знаках зодиака, которые наиболее склонны к изменам. В список попали представительницы нескольких зодиакальных домов.

Фоторепортаж
Среди мужчин и женщин: самые вспыльчивые знаки зодиака
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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