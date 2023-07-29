Забыть о любви: почему в ретроградную Венеру нельзя заводить новые романы

Астролог предупредила о серьезных последствиях

Еще в начале лета астрологи предупреждали о том, что в июле наступит событие, способное скорректировать ход человеческих судеб. И речь шла о планете Венера, которая изменила свое движение и вступила в ретроградную фазу. В этот период лучше прислушаться к советам экспертов, чтобы избежать ошибок.

Некоторыми рекомендациями поделилась экс-ведущая "Давай поженимся" Василиса Володина. По ее словам, до 4 сентября стоит забыть о любви и отказаться от новых отношений. Все знакомства с противоположным полом не сулят ничего хорошего, а романы в конце концов потерпят крах.

Астролог предупредила о том, что бывших возлюбленных в свою жизнь пускать нельзя. А если же очень хочется, то нужно понять, переосмыслили ли вы прошлый опыт отношений.

"Это возвращение, скорее всего, попытка судьбы поколебать вашу уверенность в принятых когда-то решениях", – говорит Василиса Володина.

До начала сентября лучше заняться своей личностью. Например, уделять время анализу своих чувств и поиску ответов на вопросы о том, почему в прошлом были приняты те или иные решения. И ни в коем случае нельзя обесценивать себя.

Ранее "Утро.ру" писало о том, какие еще трудности ждут людей в период ретроградной Венеры, ведь он окажет влияние на многие сферы жизни.