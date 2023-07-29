Приметы на 30 июля: что нельзя делать на Марину Лазоревую

В этот день на Руси старались проводить время на природе

Марина Лазоревая – прекрасный летний праздник, когда человек стремится к уединению с окружающим миром. Наши предки любили отправляться на прогулку в лес. В современном мире в эту дату отличным вариантом будет устроить пикник или выехать за город.





Что нельзя делать 30 июля

Если день будет пасмурным с громом и молниями, категорически запрещается смотреть на яркие всполохи в небе. Считается, что молния будет настолько сильной, что способна ослепить человека.Также в плохую погоду активизируется нечистая сила. Наши предки старались плотно запирать окна и двери, чтобы не пустить в дом негативную энергетику. В противном случае злые силы могут поселиться в квартире, а ее законные жители будут болеть целый год.Молодым девушкам не стоит распускать волосы. Их внешняя привлекательность может привлечь недобрую сущность, которая способна сподвигнуть юную деву на опрометчивые поступки.

Приметы на 30 июля

Хорошая погода за окном обещает отличный урожай.Если насекомые беспокойно носятся и жужжат, значит скоро начнется гроза и пойдут проливные дожди.Яркая радуга на небосводе обещает отличную погоду.