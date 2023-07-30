Приметы на 31 июля: что нельзя делать в Омельянов день

Погода является показательной для прогнозов на осень

В православии 31 июля связано с именем мученика Емелиана Доростольского, который боролся с язычеством и выступал в качестве заступника за христианскую веру – в итоге это привело его к гибели. В народе день прозвали в его честь Омельяновым. Считается, что в этот период сбор урожая на полях подходит к концу.

Что можно делать 31 июля

Нужно заточить серпы, чтобы они всегда были готовы к полевым работам.

Также принято делать зимние заготовки из нового урожая.

Вечером обязательно устраивали банные процедуры, чтобы смыть с себя всю пыль после трудов.

Париться было важно не банным венеком, а собранным пучком ржи, чтобы укрепить здоровье.

Походы к парикмахеру и стрижки считались благоприятным занятием в этот день.

Что нельзя делать 31 июля

Переедание в этот день под запретом. Считается, что в противном случае можно обеднеть.

Не разрешается мыться в бане в одиночестве. Нужно обязательно взять кого-то с собой.

Не допускается играть в этот день свадьбу.

Красить волосы 31 июля тоже не стоит. Процедура не считается благоприятной.

Приметы на 31 июля