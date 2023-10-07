Покровская родительская суббота: что ни в коем случае нельзя делать 7 октября

Некоторые вещи в этот день под запретом

7 октября – важная дата для всех православных верующих. В 2023 году в этот день отмечают Покровскую родительскую субботу. Этот праздник не имеет установленной даты, но от этого не становится менее значимым. Ежегодно он отмечается в разные дни, но обязательно в субботу, предшествующую Покрову Пресвятой Богородицы 14 октября.

В родительскую субботу принято поминать родственников и близких людей, которые покинули этот мир, а также всех почивших христиан. Кроме того, согласно традиции, в этот день положено делать уборку на могилах родителей и других родных. Однако оставлять на кладбище сладкое, выпивку и любую еду не стоит. Намного полезнее и правильнее в этот праздник будет пригласить на могилу священника.

Помимо традиций, которые принято соблюдать в Покровскую родительскую субботу, не стоит забывать и о некоторых запретах. Ни в коем случае нельзя превращать этот праздник в пышное торжество с застольем. Увеселительные мероприятия тоже будет не лишним отложить на другой день.

Кроме того, в родительскую субботу под запретом нелицеприятные высказывания об усопших. Нельзя вспоминать плохое о тех, кто покинул этот мир, и желать недоброе родным людям. То же касается и мыслей о старых обидах и мести. Также в этот день не стоит вспоминать тех, кто добровольно лишил себя жизни.