Сентябрь полон сюрпризов: какие знаки зодиака ждут несусветные богатства

Осень полна приятных сюрпризов

Главный астролог всея Руси Василиса Володина заявила, что августовских львов ждут денежные потоки и крупные гонорары. Также Василиса Володина отметила, что у львов произойдут глобальные перемены и в личной жизни. По словам телеведущей, все будет достаточно жестко – либо помолвка, либо развод.

Об остальных знаках зодиака также высказалась не в благоприятном ключе. Для Близнецов, Раков, Весов и Скорпионов месяц ожидается эмоциональным и достаточно сложным, но все трудности можно будет легко перебороть.

Что касается Стрельцов, Дев, Тельцов и Овнов, сентябрь станет для них испытанием и неприятным сюрпризом.

Сама Володина часто дает астрологические прогнозы и расклады в своем личном блоге. Помимо звездных прогнозов, Василиса принимает участие в шоу "Давай поженимся!" на Первом канале, в котором также помогает с помощью гороскопа людям, однако для того, чтобы найти любовь и семейное благополучие.

Ранее "Утро.ру." писало, что Володину в шоу с Ларисой Гузеевой на Первом канале заменит искусственный интеллект.