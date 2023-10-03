Астролог дал жуткий прогноз по конфликту России с НАТО: "80-90%"

Специалист назвал дату

С начала событий весны прошлого года политическая обстановка в мире стала одной из главных причин для споров и обсуждений. Теперь уже практически не осталось тех, кто держится в стороне и не следит за новостями на эту тему. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Очевидно, трудно сохранять спокойствие и равнодушие, когда даже знающие люди делают тревожные прогнозы.

Предсказать исход событий стараются не только эксперты в политике, но и специалисты, изучающие влияние звезд и планет на нашу жизнь. Собственное мнение обо всем происходящем есть и у астролога Константина Дарагана.

Эксперт по гороскопам не согласен с коллегами, которые уверены, что в ближайшие несколько лет в мире наступит затишье. Дараган проанализировал вероятность дополнительных конфликтов России с НАТО и сделал жуткий прогноз. По мнению астролога, один из них может произойти из-за Севера России, а именно Северного морского пути.

"Считаю, что этот конфликт неизбежен – даю 80-90%, что он будет иметь место", – предостерег Константин Дараган.



Согласно прогнозу специалиста, разногласия могут назреть к 2029-му году. Однако астролог не исключает, что это может случиться и позже. Как бы там ни было, эксперт по гороскопам не сомневается, что Россия выйдет из конфликта в мире победителем и займет лидирующую позицию. А вот Украине Дараган пророчит незавидную судьбу. "Итогом правления Зеленского будут слезы", – утверждает специалист.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Глоба дала шокирующий прогноз по СВО.