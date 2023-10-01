Звезды указывают на обострение

Специальная военная операция по освобождению мирного населения из-под гнета преступного киевского режима продолжается уже более полутора лет. Армия Росси успешно выполняет задачи, поставленные главой государства. А в этом время миллионы россиян поддерживают солдат в тылу.

Многие люди активно следят за событиями на фронте, но некоторые предпочитают вместо профессиональной аналитики узнавать "новости" у звезд. Специально для них знаменитая астролог Тамара Глоба дала свой прогноз по СВО.

Выводы прорицателя многих могут шокировать. Эксперт по гороскопам уверена, что боевые действия активизируются. По ее словам, обострение ситуации на фронте ожидается уже в конце осени.

"Усилятся всякого рода партизанские и диверсионные вылазки, станут активнее военные действия", – отметила Тамара Глоба.

При этом она подчеркнула, что весной следующего года могут начаться переговоры между сторонами.

К слову, некоторые знаки зодиака обладают настолько сильной интуицией, что могут предугадывать определенные события. Конечно, если верить астрологам...