Астролог предупредила о внезапной смене лидеров в нескольких странах

Астролог предупредила о внезапной смене лидеров в нескольких странах
Фото: unsplash.com
Все объясняется приходящим новолунием

Через пару дней Луна начнет новую фазу роста. В целом этот лунный цикл будет проходить под знаком Льва – довольного мощного в астрологическом плане. Астролог Евгения Шустина предупреждает, что это может серьезно отразится на жизни многих людей.

Все дело в том, что такое положение планет сулит смену лидеров в нескольких странах, на предприятиях, уход с постов важных руководителей. Эти решения могут оказаться крайне неожиданными, и такая тенденция продлится до конца августа.

"Надо принять, что текущий ход событий интенсивный и активный. Он заставляет людей сильно обновляться и трансформироваться", – приводит ее слова интернет-издание "Подмосковье сегодня"

По словам Шустиной, положение звезд будет сказываться и на эмоциональном состоянии людей. Некоторым оно добавит сил и энергии, а люди с высокой долей эгоцентризма рискуют стать жертвами агрессии и нападок.

Астролог посоветовала всем продолжать двигаться вперед вместе с грядущими изменениями, поскольку если не успеть подстроиться под поток, могут возникнуть серьезные трудности.

Ранее "Утро.ру" рассказало, каким знакам зодиака нельзя строить семью.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Талызина врезала размахивающей украинским флагом Ахеджаковой: "До старости щенок"

Народная артистка не стала стесняться в выражениях

В Совбезе едким анекдотом объяснили вступление Финляндии в НАТО

Финнов остроумно подняли на смех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей