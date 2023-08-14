Превратят жизнь в ад: с какими знаками зодиака опасно строить семью

Превратят жизнь в ад: с какими знаками зодиака опасно строить семью
Фото: NASA / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Союз с ними будет как на пороховой бочке

Как известно, положение звезд и планет оказывает влияние не только на судьбу человека, но и на его характер. Поэтому одним представителям зодиакального круга нередко может быть сложно ужиться с другими, если дело касается отношений.

Никто не застрахован от разочарования в браке и болезненного расставания, но некоторым, очевидно, везет меньше других. Эксперты убеждены, что среди всех знаков зодиака существует несколько, с которыми строить семью особенно опасно, ведь они могут превратить совместную жизнь в настоящий ад.

Овен

Представители этого созвездия зачастую стремятся к независимости и не ищут чужого одобрения. Поэтому найти компромисс с ними не так уж просто. Кроме того, из-за тяги к свободе у них часто образуется эмоциональная пропасть с близкими людьми.

Близнецы

Считается, что представители этого знака предпочитают избегать ответственности. Их очень сложно заманить на семейные посиделки и вынудить проявить свои чувства. Чаще всего, как и Овны, Близнецы держат с близкими эмоциональную дистанцию.

Лев

Этот знак зодиака часто называют самовлюбленным. Эксперты считают, что им сложно вовлекаться в жизнь других людей и прилагать усилия для сохранения отношений. Кроме того, они не терпят критику и упреки. На этой почве у Львов часто возникают ссоры с близкими.

Стрелец

Представителей этого знака зодиака нельзя отнести к числу людей, которые окунаются в личные отношения с людьми с головой. Чаще всего они стараются сохранять дистанцию, чтобы не попасть в хаос чувств и сохранить независимость. Из-за этого им может быть сложно сохранять семейные узы.

Ранее "Утро.ру" писало, что астролог Володина назвала самый удачливый знак зодиака. По словам эксперта, деньги у счастливчиков будут литься рекой, причем удача придет к ним совершенно неожиданно.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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