Астролог рассказала о будущем России

Специалист раскрыла тайну

Пока некоторые люди пытаются узнавать судьбу по картам, большинство все-таки предпочитает довериться в этом вопросе астрологии. Как стало известно, человек может и сам обратиться к планетам, прямо на своей ладони. На наших руках есть холмы, которые как раз соответствуют небесным телам.

Например, для того, чтобы понять насколько человек общительный – стоит посмотреть под мизинец. Если он "выпуклый", то тогда человек вовлечен в информационный поток. А вот под средним пальцем располагается холм Сатурна, если ярко выражен он, то как отмечает астролог, такой человек склонен к закрытому типу личности и не любит, когда его беспокоят.

Астролог отметила, что на судьбу человека влияют не только планеты, но и звезды.

"Звезды задают направление", – убеждена специалист.

По словам астролога, судя по звездам, Россию ожидает непростой период в сентябре и октябре. Страна столкнется с сильным волнением, а в середине и конце зимы ожидаются принятия радикальных решений.

Также астролог рассказала, что сейчас не подходящее время для самообмана. Люди с гармоничным расположением Сатурна трудолюбивы и удачливы. Эта планета всегда останавливает и призывает сосредоточиться.

Раннее "Утро.ру" писало о том, что астролог предупредила о внезапной смене лидеров в нескольких странах