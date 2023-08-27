Назван самый ленивый знак зодиака

Назван самый ленивый знак зодиака
Астрологи выяснили, кто отдыхает больше и лучше всех

Знак зодиака может многое рассказать о человеке, уверены астрологи. Например, особенности характера или его увлечения. Недавно специалисты по звездам рассказали о самых ленивых людях.

Астрологи пришли к выводу, что бездельничать чаще остальных любят именно Рыбы. Конечно, не все, но многие среди представителей этого знака зодиака предпочитают проводить время спокойно и малоэффективно. Они, как правило, не любят развлечения с экстримом. В свободное время им, например, нравится играть в настольные игры, просто лежать на диване и посмотреть что-нибудь интересное. 

При этом астрологи не ругают Рыб. Напротив, они советуют остальным людям брать пример с представителей 12-го знака зодиака. Ведь многие испытывают стресс, потому что не умеют отдыхать. Рыбы же могут организовать себе досуг, который может им справиться с усталостью.

Но минус рожденных в начале весны в том, что они очень долго восстанавливают энергию, и ее хватает лишь на короткий срок. 

Ранее специалисты по звездам рассказали о самом злопамятном знаке зодиака. По словам астрологов, такими являются Скорпионы. Они весьма страстные и эмоциональные натуры. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: horoscopes.rambler.ru ✓ Надежный источник
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